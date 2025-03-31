رئيس هيئة المنافذ: تحقيق إيرادات تجاوزت 400 مليار دينار خلال شهرين

صرّح رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر الوائلي، عن إكمال عملية الربط الإلكتروني لجميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية إلكترونيا، كاشفاً عن تحقيق إيرادات تجاوزت 400 مليار دينار خلال شهرين، حيث ذكر الوائلي للوكالة الرسمية، إن "الهيئة أنجزت عملية ربط كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية بغرفة عمليات مركزية موحدة، حيث باتت عمليات الرقابة تُدار بشكل مباشر ومنظم عبر نظام الأتمتة الإلكترونية".

كما أضاف، أن "الربط الإلكتروني يشمل مختلف المجالات الرقابية، منها تدقيق الفحص المسبق للبضائع، وتدقيق برنامج الإعفاءات الواردة إلى البلاد، فضلاً عن متابعة تدقيق الوصولات".

فيما بيّن الوائلي، أن "الإحصائيات الأولية لأشهر كانون الثاني وشباط من العام الحالي 2025، أظهرت تحقيق إيرادات تجاوزت 400 مليار دينار عراقي"، مشيراً إلى أن "الهيئة تسعى إلى مضاعفة هذه الإيرادات ضمن خططها الاستراتيجية لتعزيز موارد الدولة وضبط المنافذ بصورة أكثر فاعلية".