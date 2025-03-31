أمانة بغداد تواصل حملتها لإزالة التجاوزات وتطوير المواقع الأثرية في الرصافة

صرّحت أمانة بغداد، اليوم الإثنين، عن بدء حملة لإزالة التجاوزات والمخالفات ضمن جهود تطوير المواقع الأثرية والتراثية في جانب الرصافة، مشيرة إلى أن أغلب مشاريع 2025 باتت في مراحلها الأخيرة وستنتهي قريبا، حيث ذكر مدير عام بلدية الرصافة، عادل بشير، في حديث للوكالة الرسمية، إن "هذا العام يتزامن مع حدثين مهمين لبغداد، أبرزها اختيارها عاصمة السياحة العربية لعام 2025، ما يستدعي تنفيذ مشاريع خاصة للحفاظ على التراث البغدادي".

كما أوضح بشير، أن الأمانة باشرت، بالتنسيق مع هيئة التراث والآثار والجهات الأمنية، بإزالة التجاوزات في محيط المواقع الأثرية، مثل باب الوسطاني، بالإضافة إلى تطوير المناطق المحيطة بالمدرسة المستنصرية، ومركز بغداد التاريخي، وشارع المتنبي، والسراي، وشارع الرشيد.

كذلك تم إطلاق مشروع تأهيل 30 بناية بالتعاون مع رابطة المصارف، ومن المقرر إنجازها خلال الأشهر الستة المقبلة بإشراف استشاريين وخبراء معماريين.

وأضاف، أن الأمانة عملت على معالجة المباني المتهالكة، حتى تلك ذات العائدية المجهولة، من خلال فرق متخصصة من المعماريين والخبراء العراقيين، مستشهدا بنجاح مشاريع التطوير السابقة في شارع المتنبي ومحور السراي، ما عزز الدافع لاستكمال العمل في شارع الرشيد.

فيما لفت بشير، إلى إنجاز عدد من المشاريع، منها تطوير شارع الجمهورية، وشارع كاتب عدل، والطيران، والمرحلة الأخيرة من تطوير شارع فلسطين، لافتا إلى أن معظم مشاريع العام الحالي 2025 دخلت مراحلها النهائية.

وفيما يتعلق بالتحديات، أكد على أن "التجاوزات والمخالفات تعد من أبرز العوائق التي تواجه عمل البلدية، ما يستدعي دعما أمنيا مستمرا"، مضيفا أن البلدية بدأت بالفعل بإزالة التجاوزات في مركز بغداد التجاري وشارع فلسطين، وسط تعاون ملحوظ من المواطنين.