سماحة المرجع المفدى السيد الخامنئي: يجب اقتلاع جذور الكيان الصهيوني من ارض فلسطين المحتلة

أكد قائد الثورة الإسلامية في ايران سماحة المرجع المفدى السيد علي الخامنئي، اليوم الاثنين، أن التصريحات السياسية الغربية تتهم شعوب المنطقة الشجاعة وشبابها بالوكالة للآخرين، فيما أشار الى أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يهددان بمهاجمة إيران لكنهما سيتلقيان ضربة شديدة إذا فعلا.

وقال سماحة السيد الخامنئي خلال خطبة صلاة العيد، أن "التصريحات السياسية الغربية تتهم شعوب المنطقة الشجاعة وشبابها بالوكالة للآخرين، والكيان الصهيوني وكيل عن الاستعمار والمستعمرين ويرتكب الإبادة الجماعية"، لافتا الى ان "العصابة المجرمة يجب ان تقلع جذورها من أرض فلسطين المحتلة واجتثات الكيان الصهيوني واجب ديني وأخلاقي وعلى الجميع تحمل واجباتهم".

وأضاف، أنه "يتهمون القوى المقاومة بالمنطقة بالوكالة ولا وجود وكيل سوى الكيان الصهيوني المجرم، والغرب يتهم المدافعين عن أراضيهم بالإرهاب والعمليات الإرهابية للكيان الخبيث مباحة لهم".

وتابع، أن "خطوات العدو فاضحة وصارخة حيث اغتالوا عددا كبيرا من العلماء العراقيين والإيرانيين، و20 ألف طفل اغتالهم الكيان الصهيوني ويتشدقون بحقوق الانسان الوهمية"، مردفاً أن "العصابة المجرمة يجب ان تقلع جذورها من أرض فلسطين المحتلة".

وتابع سماحته: "هذا الكيان الإجرامي يجب أن يجتث من فلسطين، وسيتم اجتثاثه حتمًا. وعلى الجميع أن يسعوا لإزالة هذا الكيان الشرير من المنطقة."

وأكد قائد الثورة: "مواقفنا ثابتة ولم تتغير. يهددوننا بممارسات عدوانية، لكن ليعلموا أنه في حال ارتكاب أي اعتداء، فسيتلقون ضربة شديدة ومماثلة دون شك."

وأضاف سماحته: "إذا خطر ببال الأعداء أن يثيروا الفتنة داخل البلاد، فإن الشعب الإيراني نفسه سيكون هو من يرد عليهم."