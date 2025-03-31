خطيب صلاة العيد الشيخ أحمد الصافي من كربلاء: مجتمعنا في خطر من حيث التوجهات الأخلاقية

أكد خطيب صلاة العيد في مدينة كربلاء المقدسة الشيخ أحمدالصافي، اليوم الاثنين، أن مجتمعنا في خطر من حيث التوجهات الأخلاقية.

وقال الشيخ احمدالصافي في خطبة صلاة العيد التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف، أنه "مجتمعنا في خطر من حيث التوجهات الاخلاقية، سيما التصرفات غير الجيدة التي يزينها الشيطان للإنسان ليجعله يعملها بالعلن ويدافع عنها".

وتابع ان "من جملة هذه الامور ما يحصل بين الناس من الهجران والتباعد"، لافتا الى ان "الهجران من أخطر الآفات الاجتماعية التي تمزق المجتمع".

واشار الى ان "الولاية بين المؤمنين تتجسد بالمحبة والمودة والنصرة، والى غير ذلك من المعاني التي تتناسب مع هذا السياق"، موضحاً أن "اي شخص خصوصا ما بين الارحام او الاصحاب إذا حدث تباعدا، فان على المؤمن يقابل ذلك بالصلة، اي مقابلة البعد بالصلة والقرب، وعند صدوده باللطف والمقاربة".

واكد خطيب صلاة العيد على ان "هذه الامراض علاجها سهل يكمن في التوجه الى الشخص المقابل والقاء التحية والسلام عليه فتتحول العداوة الى محبة وان المؤمنين لابد ان توجد لديهم هذه الصفات"، محذرا من "خطورة التباعد الذي قد نجده داخل العائلة الواحدة وبين الاخوة والاخوات والازواج، والابناء مع والديهم، وكذلك في الدائرة وموقع العمل".