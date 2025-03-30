السوداني يفتتح مجسّري ونفق (الشهيد حسين عطية) ويطلق العمل في 3 جسور وتأهيل طريقين في محافظة ميسان.

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مشروع مجسّري ونفق (الشهيد حسين عطية)، وأطلق الأعمال التنفيذية لتشييد 3 جسور، وتأهيل طريقين رئيسيين في محافظة ميسان.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء يُعد مشروع مجسّري ونفق (الشهيد حسين عطية)، الذي حمل اسم أحد شهداء ميسان الأبطال، الذي استشهد في معارك التحرير ضد داعش الإرهابية، أحد أبرز المشاريع الستراتيجية في قطاع الطرق والجسور بالمحافظة، إذ سيسهم في تخفيف الاختناقات المرورية وتحسين انسيابية حركة المركبات والنقل العام.

أمّا الجسور الثلاثة فهي؛ جسر دور النفط العابر لنهر دجلة ويبلغ طوله (288م)، وجسر قلعة صالح بطول (650م)، وجسر عبد الله بن علي (ع) بطول (2.5كم). وهذه من المشاريع الخدمية التي تيسر من حركة النقل والمواطنين، كما تسهم في فكّ الاختناقات في مركز المحافظة التي تشهد نمواً سكانياً متزايداً.

وأطلق السوداني الأعمال التنفيذية لمشروعي تأهيل: طريق (العمارة- المشرح- غزيلة- منفذ الشيب الحدودي) بطول 64.5 كم مع مجسر كونكريتي، وطريق (العمارة - البتيرة- الفجر) بطول 80 كم، في محافظة ميسان.

وجدد السوداني التأكيد على أن الجهاز التنفيذي قطع شوطاً كبيراً في إنهاء ملفّ المشاريع المتلكئة، حيث جرى تركيز الجهود على الجانب الخدمي ومشاريع النقل، التي هي جزءٌ من متطلبات التنمية الوطنية./