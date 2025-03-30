السوداني يفتتح مشروع ماء العمارة الموحّد الكبير

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مشروع ماء العمارة الموحد الكبير، بطاقة كلية 16 ألف م3/ ساعة، وذلك خلال زيارته محافظة ميسان، التي تتضمن افتتاح وإطلاق أعمال تنفيذية لمشاريع خدمية متنوعة.

وأكد السوداني بحسب بيان لمكتبه أنّ انجاز المشاريع المتلكئة يمثل واحدة من أولويات عمل الحكومة، خصوصاً أنها استنفذت وقتاً طويلاً وهدراً كبيراً للمال العام، مشدداً على أن تلكؤ المشاريع الخدمية يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، ومن بينها هذا المشروع الستراتيجي المهم المتلكئ منذ عام 2009، وأشاد بجهود العاملين في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وكذلك الدوائر البلدية في المحافظة لتحقيقهم هذا الإنجاز.

ويعد مشروع ماء العمارة الكبير من المشاريع الخدمية الستراتيجية المهمة، الذي سيعمل على توفير الماء الصالح للشرب لجميع مناطق مدينة العمارة، وتبلغ مساحته 100 دونم، ويتكون من محطة تصفية، و 3 محطات تقوية ثانوية، و 3 تعبيرات مزدوجة على نهر دجلة وناظم الكحلاء، وخطوط ناقلة بطول 32 كم.