وزير الداخلية يلتقي نظيرته البريطانية ويبحث معها الاستعدادات الجارية لقمة أمن الحدود

التقى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له، نظيرته البريطانية إيفيت كوبر في المملكة المتحدة، بحضور عدد من الشخصيات والقادة البريطانيين.

وجرى خلال هذا اللقاء بحسب بيان لمكتب الوزير مناقشة الاستعدادات الجارية لعقد قمة أمن الحدود المؤمل إجراؤها يوم غد الاثنين في المملكة المتحدة، بحضور وزراء داخلية أكثر من (35) دولة ومنظمات دولية.

وتناول اللقاء أيضاً بحث جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار بالبشر.