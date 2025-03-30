تسبب بانقسام العائلة الواحدة.. الإعلان عن البراءة من رئيس الوقف السني ومطالبات باقالته

طالب رئيس تحالف العزم في بغداد محمودالقيسي، اليوم الاحد، بإقالة رئيس ديوان الوقف السني الذي تسبب بانقسام العائلة الواحدة، معلنا البراءة منه.

وقال القيسي في بيان ان "من يتحمّل مسؤولية انقسام العائلة الواحدة بين صائم ومفطر، ومسؤولية غلق المساجد بوجه المصلين، وتعطيل شعيرة صلاة العيد هو رئيس دیوان الوقف السني".

وأضاف "كما أن من يتحمّل مسؤولية استمرار بقائه على رأس هذه المؤسسة الدينية العراقية المهمة بعد الفتنة هو رئيس الوزراء "، لافتا الى "انني أعلن نيابة عن كتلة العزم البراءة من رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي ونطالب بإقالته فورًا، وإلزامه بتقديم الاعتذار إلى سنة العراق جرّاء ما بدر منه من تقصير وفتنة وتعطيل لشعائر الله : التي لم تحدث على مدار أكثر من 1400 عام".

وطالب القيسي "بقية الكتل السنية أن يعلنوا براءتهم منه ويرفعوا الدعم السياسي عنه أمام جمهورهم، وأمام رئيس الوزراء، ومن لا يستطع ذلك عليه أن يعلن موقفه منه صراحة أمام الرأي العام".