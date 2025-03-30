اعتقال متهم بخمس جرائم خطف في العاصمة بغداد

صرّحت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم الاحد، اعتقال متهم بجريمة خطف في العاصمة بغداد، إذ ذكرت القيادة في بيان لها، إن "مفارز مكتب مكافحة إجرام الشعب، تحت إشراف ومتابعة قائد شرطة بغداد الرصافة، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب بتهمة الخطف وفق المادة 421 من قانون العقوبات".

وأضافت القيادة، أن "القبض على المتهم جاء بعد ورود معلومات استخباراتية حول تواجده ضمن منطقة مسؤولية المكتب، حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص، وتوجه إلى مكان تواجد المتهم، وتم القبض عليه بنجاح".

كما أوضحت القيادة، أنه "خلال التحقيق، اعترف المتهم بارتكابه خمس جرائم خطف في مناطق متفرقة"، مشيرة الى "إيداع المتهم في التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".