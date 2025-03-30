عاجل : مكتب المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني: لم نصدر أي بيان وغداً 29 من شهر رمضان
الأخبار

وزير الإعمار يوضح تفاصيل سلف المقاولين ويؤكد معالجة تأخر مستحقاتهم


 

صرّح وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، اليوم الأحد، عن تفاصيل سلف المقاولين ومعالجة تأخر مستحقاتهم، مؤكدا أن جميع المشاريع المدرجة تسير وفق المراحل المحددة، حيث ذكر ريكاني في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الوزارة غير معنية بتهيئة الأموال لتنفيذ المشاريع، بينما وزارتا التخطيط والمالية هما المعنيتان بتوفير التمويل"، مشددا على أن "جميع المشاريع المدرجة تسير وفق المراحل المحددة".

كما لفت إلى أن "المقاولين يحصلون على سلف بناء على المشاريع المنجزة، وأحيانا قد يحدث تأخير، لكنني تلقيت وعودا بأن الموضوع ستتم معالجته قريبا لدفع مستحقات الشركات".

فيما أكدت وزارة الإعمار والإسكان، في وقت سابق، على أن تخصيصات مشاريع فك الاختناقات المرورية مؤمنة بالكامل، مشيرة إلى أن إنجاز أي مشروع لفك الاختناقات سيلحق بإعلان مشروع آخر مكملا له وبصورة مدروسة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التصنيع الحربي: إنتاج الأسلحة والذخائر وفر 700 مليون دولار لخزينة الدولة
رئيس الوزراء يصل إلى محافظة ميسان
وزير الموارد المائية: سد الموصل جاهز لاستقبال مياه الأمطار والثلوج
وزير الإعمار يوضح تفاصيل سلف المقاولين ويؤكد معالجة تأخر مستحقاتهم
تشكيل لجنة تحقيقية بشان اصطدام ناقلة نفط بالرصيف رقم 9 في ميناء أم قصر الجنوبي
الحشد الشعبي يكثف انتشاره الليلي شمالي بغداد
ضربة جوية دقيقة تطيح بـ"المعاون الأمني لولاية الأنبار" شرقي المحافظة - عاجل
بيان من المجمع الفقهي بشأن هلال العيد
رسالة شكر من بيروت الى السوداني بعد تزويد لبنان بالوقود
الأمن الوطني يطيح بتاجر مخدرات والقضاء يحكمه بالإعدام
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك