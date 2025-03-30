وزير الإعمار يوضح تفاصيل سلف المقاولين ويؤكد معالجة تأخر مستحقاتهم

صرّح وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، اليوم الأحد، عن تفاصيل سلف المقاولين ومعالجة تأخر مستحقاتهم، مؤكدا أن جميع المشاريع المدرجة تسير وفق المراحل المحددة، حيث ذكر ريكاني في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الوزارة غير معنية بتهيئة الأموال لتنفيذ المشاريع، بينما وزارتا التخطيط والمالية هما المعنيتان بتوفير التمويل"، مشددا على أن "جميع المشاريع المدرجة تسير وفق المراحل المحددة".

كما لفت إلى أن "المقاولين يحصلون على سلف بناء على المشاريع المنجزة، وأحيانا قد يحدث تأخير، لكنني تلقيت وعودا بأن الموضوع ستتم معالجته قريبا لدفع مستحقات الشركات".

فيما أكدت وزارة الإعمار والإسكان، في وقت سابق، على أن تخصيصات مشاريع فك الاختناقات المرورية مؤمنة بالكامل، مشيرة إلى أن إنجاز أي مشروع لفك الاختناقات سيلحق بإعلان مشروع آخر مكملا له وبصورة مدروسة.