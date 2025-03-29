تشكيل لجنة تحقيقية بشان اصطدام ناقلة نفط بالرصيف رقم 9 في ميناء أم قصر الجنوبي

اعلنت الشركة العامة للموانئ تشكيل لجنة تحقيقية باصطدام ناقلة نفط بالرصيف رقم 9 في ميناء أم قصر الجنوبي بعد انحرافها عن مسار حوض الاستدارة.

وذكرت الشركة في بيان انه إثر تعرض الناقلة النفطية (أكد) التابعة لشركة ناقلات النفط العراقية لعطل مفاجئ في دفة التوجيه أثناء مغادرتها ميناء خور الزبير النفطي متجهة نحو البحر، اصطدمت بالرصيف رقم ٩ في ميناء ام قصر الجنوبي بعد انحرافها عن مسار حوض الإستدارة المقابل للميناء .

واكدت الشركة العامة لموانئ العراق أن الاصطدام لم يتسبب بأي خسائر بشرية او تلوث بيئي في القناة الملاحية، وأن الممرات الملاحية والأرصفة تعمل بكامل طاقتها دون أي تأثير على سير العمليات في الميناء.

واوضحت أن الشركة العامة لموانئ العراق وبتوجيه من وزير النقل رزاق محيبس السعداوي قد شكلت لجنة تحقيقية مختصة فور وقوع الاصطدام والآن متواجدة على سطح الناقلة لاستكمال الاجراءات التحقيقية لتحديد الأسباب الفنية التي أدت إلى هذا الحدث، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكراره في المستقبل