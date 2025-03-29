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ضربة جوية دقيقة تطيح بـ"المعاون الأمني لولاية الأنبار" شرقي المحافظة - عاجل


أكد مصدر مطلع، اليوم السبت (29 آذار 2025)، أنباء مقتل المعاون الأمني لولاية الأنبار في ضربة جوية في صحراء المحافظة.

وقال المصدر إن "طائرات القوة الجوية نفذت غارة في الجزء الشرقي من صحراء الأنبار في ساعة متأخرة من مساء يوم امس الجمعة، استهدفت مضافة كان يتواجد فيه ما يسمى بالمعاون الأمني لولاية الأنبار واثنين من مرافقيه".

وأضاف أن "الضربة كانت مباشرة، ما أدى إلى مقتلهم على الفور"، مشيرًا إلى أن "قوة أمنية مشتركة بدأت بعملية تمشيط للمناطق القريبة في محاولة للوصول إلى موقع الاستهداف، من أجل بيان حجم الخسائر البشرية والمادية".

وأكد المصدر أن "الضربة تأتي ضمن عمليات الرصد والمتابعة التي تعكس جهدًا استخباراتيًا استثنائيًا في استدلال هوية القيادات المهمة في تنظيم داعش الإرهابي، سواء على مستوى ما يسمى بولاية الأنبار أو باقي القواطع الأخرى".

وبين أن "ضربة صحراء الأنبار يوم أمس كانت مهمة للغاية، وسط معلومات تشير إلى إمكانية العثور على جثث أخرى لقيادات كانت موجودة داخل المضافة".

وكانت قد أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم أمس الجمعة، ان الطيران العراقي استهدف مفرزة إرهابية ضمن قاطع عمليات الجزيرة.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني،، انه "كان لخلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة دور المتابعة المكثفة والتخطيط طيلة نهار اليوم، بالتنسيق والتعاون مع الأبطال الغيارى في مديرية الاستخبارات العسكرية التي سخرت جهدها الفني والميداني لرصد مضافة مهمة للإرهابيين في صحراء الأنبار ضمن قاطع اللواء الثامن الفرقة السابعة في قيادة عمليات الجزيرة".

وأضاف "على ضوء هذا الرصد والمتابعة، نفذ صقور الجو ضربة جوية ناجحة بواسطة طائرات F16، أسفرت في معلومات أولية عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية، أعقب هذه الضربة انفجارات متتالية داخل المضافة ناتجة عن تدمير أسلحة وأعتدة ومعدات مختلفة ومواد لوجستية كانت بداخلها".

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ضربة جوية دقيقة تطيح بـ"المعاون الأمني لولاية الأنبار" شرقي المحافظة - عاجل
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