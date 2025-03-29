عاجل : مكتب المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني: لم نصدر أي بيان وغداً 29 من شهر رمضان
الأخبار

بيان من المجمع الفقهي بشأن هلال العيد


أكد المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، أن يوم غد الأحد (30 آذار 2025) هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الاثنين الموافق 31 آذار 2025 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد تعذر ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء السبت.

وأوضح المجمع، في بيان رسمي أن لجنة الفتوى اعتمدت هذا العام رأي السادة الشافعية في اعتبار اختلاف المطالع، معتبرًا أن ثبوت رؤية الهلال في بلد مسلم لا يلزم بقية البلدان إن اختلفت المطالع الجغرافية.

وأشار البيان إلى أن الحسابات الفلكية بينت استحالة رؤية الهلال في العراق وبعض الدول المجاورة كإيران وسوريا ومصر والمغرب، وهو ما عزز قرار اعتماد الأحد متممًا لشهر رمضان.

ونبّه المجمع إلى أن بعض ما يُتداول في وسائل الإعلام من اجتهادات وآراء شخصية "لا تمثل الموقف الرسمي الصادر عن المجمع الفقهي"، مؤكدًا أن الفتوى الرسمية يجب أن تصدر من الجهات المختصة في المجمع.

وختم البيان بالدعوة إلى توحيد كلمة المسلمين، وتعزيز الصف الواحد، وتغليب روح الجماعة على الخلافات، بما يحفظ وحدة الموقف ويجنب الفُرقة والانقسام.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تشكيل لجنة تحقيقية بشان اصطدام ناقلة نفط بالرصيف رقم 9 في ميناء أم قصر الجنوبي
الحشد الشعبي يكثف انتشاره الليلي شمالي بغداد
ضربة جوية دقيقة تطيح بـ"المعاون الأمني لولاية الأنبار" شرقي المحافظة - عاجل
بيان من المجمع الفقهي بشأن هلال العيد
رسالة شكر من بيروت الى السوداني بعد تزويد لبنان بالوقود
الأمن الوطني يطيح بتاجر مخدرات والقضاء يحكمه بالإعدام
ديوان الوقف السني يعلن غداً الأحد متمما لشهر رمضان ويكون الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.
ضمن توجيهات رئيس الوزراء: إعداد تصاميم حديثة لتأهيل منفذي مندلي والمنذرية في ديالى
مجلس الخدمة الاتحادي يعلن استكمال تعيينات ملحق الوجبة الثانية
رئيس الوزراء، يتابع الخطط الأمنية والخدمية لعيد الفطر
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك