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الأمن الوطني يطيح بتاجر مخدرات والقضاء يحكمه بالإعدام


أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت (29 آذار 2025)، عن تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن الإطاحة بأحد أخطر تجار المخدرات في العاصمة بغداد، بعد متابعة استخبارية دقيقة، مؤكداً أن القضاء أصدر بحقه حكمًا بالإعدام.

وذكرت مديرية العلاقات والإعلام بالجهاز في بيان، أن "قوة من جهاز الأمن الوطني تمكنت، بعد جهد استخباري مكثف، من إلقاء القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في العاصمة، بالجرم المشهود".

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن "ضبط 1350 لاصقة مخدرة من مادة LSD شديدة الخطورة، إضافة إلى أكثر من 12 كيلوغرام من مادة الماريجوانا، و800 غرام من الكوكايين، فضلًا عن 1850 حبة مخدرة وأدوات تعاطٍ متنوعة".

وأشار البيان إلى أن "المتهم تم تقديمه إلى محكمة جنايات الكرخ الثالثة، التي أصدرت بحقه حكم الإعدام استنادًا إلى أحكام المادة (27) من قانون مكافحة المخدرات".

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الأمن الوطني يطيح بتاجر مخدرات والقضاء يحكمه بالإعدام
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