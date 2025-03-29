مجلس الخدمة الاتحادي يعلن استكمال تعيينات ملحق الوجبة الثانية

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم السبت، عن استكمال ملف تعيينات ملحق الوجبة الثانية، مؤكدا إنجاز 98% من ملف تعيينات حملة الشهادات والخريجين الأوائل، إذ ذكر المجلس في بيان، إن "جلسة طارئة ثامنة عقدها مجلس الخدمة العامة الاتحادي برئاسة رئيس المجلس محمود التميمي وبحضور الأعضاء".

كما أوضح البيان، أن الجلسة أسفرت عن إصدار قرارات تعيين لعدد من المشمولين بقانوني (59، 67) لسنة 2017 بمختلف الاختصاصات، مشيرا إلى أن التعيينات تمت وفق مبدأ الدرجات الحاكمة والقرعة الإلكترونية لتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الفرص.

وأضاف المجلس، أن نسبة الإنجاز في تعيينات الدفعة الثانية بلغت 98%، مؤكدا أن المتقدمين تم توزيعهم على مختلف مؤسسات الدولة بما يتوافق مع معايير العدالة. كما دعا المتقدمين لمتابعة حساباتهم الشخصية لمعرفة جهات تعيينهم.

فيما أعلن، أنه سيتم معالجة حالات المتبقين من المتقدمين بعد عطلة عيد الفطر المبارك، حيث يتوقع أن لا تتجاوز النسبة المتبقية 2% من مجمل المتقدمين في الدفعة الثانية.