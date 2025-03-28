وزير الخارجية الأردني لنظيره العراقي يدعي ان فيديو مباراة العراق وفلسطين مفبرك

قدم وزير الخارجية الاردني، أيمن الصفدي، اليوم الجمعة (28 اذار 2025)، لنظيره العراقي فؤاد حسين، تبريرا حول مقطع الفيديو الذي تمت الاساءة فيه الى العراقيين خلال المبارة التي جمعت المنتخب العراقي وشقيقه الفلسطيني.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزيرها فؤاد حسين، تلقى اليوم إتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي".

واضافت ان "الوزيرين بحثا خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، فيما أكدا على استراتيجية هذه العلاقات ومتانتها، والعمل المستمر على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العراقي والأردني".

وتابعت الوزارة أن "الجانبين تناولا المحاولات التضليلية التي تسعى بعض الجهات إلى تمريرها بهدف الإساءة للعلاقات الأخوية بين العراق والأردن، من خلال نشر مقاطع فيديو مفبركة تتعلق بمباراة العراق وفلسطين التي أُقيمت في عمّان بتاريخ 25 آذار 2025".

وأكد الصفدي أن "التحقيقات الفنية أثبتت بشكل قاطع أن الفيديو المنشور مزيف ولا يمت للحقيقة بصلة"، مشيرًا إلى "استمرار التحقيقات لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذه الحملة التضليلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين".

وشدد الوزيران على أن "العلاقات العراقية – الأردنية الراسخة، ووعي الشعبين الشقيقين، أقوى من أن تتأثر بمثل هذه الفبركات والمغالطات التي تقف وراءها جهات مشبوهة".

الا ان التقنية من اجل السلام، نشرت تقريرا حول حقيقة مقطع الفيديو بعد كثرة الاستفسارات الواردة بشأن حقيقة المقطع.

ووفقا للتقنية من اجل السلام فأن المقطع الفيديو حقيقي غير مفبرك، ويعود لمباراة الاردن وفلسطين التي جرت الخميس 20 اذار 2025.

وتم التحقق من مقطع الفيديو المتداول بالبحث في المحتوى الرياضي المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، وتبين الآتي:

-المقطع المصور الذي يظُهر الجماهير وهي تهتف يعود ليوم مباراة المنتخب الاردني ونظيره الفلسطيني، وحيث عثر عليه على منصة التيك توك، وتم التقاطه للجماهير من زاوية تصوير مختلفة وبمقارنة الأشخاص الظاهرين فيه مع الأشخاص في الفيديو المتداول مؤخراً ظهر تطابق تام في مكان التقاط الفيديو مع ذات الجماهير