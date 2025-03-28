الصحاف: إعادة سبعة عراقيين من ليبيا طوعًا من جراء الهجرة غير الشرعية

أعلنت السفارة العراقية لدى ليبيا، اليوم الجمعة، عن إعادة سبعة عراقيين كانوا قد دخلوا ليبيا بهدف الهجرة غير الشرعيّة عبرها إلى أوروبا.

وقال القائم بالأعمال في السفارة العراقية أحمد الصحاف في بيان : إن "السفارة العراقية في طرابلس وحرصًا منها على تنفيذ أولوية العودة طوعًا، نجحت بعد جهود حثيثة بإعادة سبعة عراقيين طوعًا إلى العراق".

وأضاف، أن "إعادة المواطنين العراقيين جرى بالتنسيق مع السُلطات المعنية في حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي"./