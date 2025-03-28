بعد حادثة التجاوز على العراق.. مسؤول محلي في الانبار ينفي حرق "الصهاريج النفطية" المتوجهة الى الأردن؟

أكد مدير ناحية الوليد، مجاهد مرضي، اليوم الجمعة، عدم وجود أي حالة لحرق الصهاريج النفطية الناقلة للنفط العراقي الى الحدود الأردنية.

وقال مرضي، في حديث صحفي، أنه "لا يوجد أي حادث حرق لأي صهريج نفطي من الرطبة الى حدود منفذ طريبيل".

وأضاف، أنه "قمنا باتصالات عديدة منها قائممقام الرطبة للتأكد من صحة الاخبار المتداولة حول حرق الصهاريج النفطية المتجهة نحو المملكة الهاشمية الأردنية، واتضح انه لا وجود لما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي".

واكد أنه "لم يتم التعرض لأي صهريج نفطي ضمن الحدود الإدارية العراقية باتجاه الحدود الأردنية".

وفي وقت سابق، نشرت التقنية من اجل السلام، تقريرا حول حقيقة مقطع الفيديو لهتاف الجماهير على العراقيين بملعب عمان الدولي، جاء ذلك لكثرة الاستفسارات الواردة بشأن حقيقة المقطع.

ووفقاً للتقنية من اجل السلام فأن المقطع الفيديو حقيقي غير مفبرك، ويعود لمباراة الاردن وفلسطين التي جرت الخميس 20 اذار 2025.

وتم التحقق من مقطع الفيديو المتداول بالبحث في المحتوى الرياضي المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، وتبين الآتي:

-المقطع المصور الذي يظُهر الجماهير وهي تهتف يعود ليوم مباراة المنتخب الاردني ونظيره الفلسطيني، وحيث عثر عليه على منصة التيك توك، وتم التقاطه للجماهير من زاوية تصوير مختلفة وبمقارنة الأشخاص الظاهرين فيه مع الأشخاص في الفيديو المتداول مؤخراً ظهر تطابق تام في مكان التقاط الفيديو مع ذات الجماهير.

علماً أن الفيديو تم التقاطه في وقت مختلف عن وقت التقاط الفيديو المتداول للهتاف المسيء، إذ يُظهر هتافاً مختلفاً وهو "إحنة أردنية، أحنة وطنيين، قايدنا عبد الله، صقر الهاشميين"، الأمر الذي دفع ببعض من رواد مواقع التواصل إلى نفي صحة فيديو الهتاف المسيء، والادعاء بأنه يُظهر هتاف آخر.

المقطع الصوتي المسموع للهتاف المسيء حقيقي غير مفبرك، حيث تم التوصل من خلال مقطع فيديو ثالث جرى تداوله مؤخراً، تم التقاطه على منصة سناب جات وفقاً لما يُظهره شكل الكتابة الخاص بالمنصة.

ويصور الفيديو ذات الجماهير في المكان نفسه من الملعب، حيث يظهر ذات الجمهور الظاهر في فيديو الهتاف المسيء والفيديو الآخر الذي سبق أن توصلنا له.

وتم التقاط الفيديو الثالث من زاوية تصوير مختلفة أيضاً ويوثق ذات الهتاف المسيء، ما يدل على صحته.

أيضاً عند التدقيق في الفيديو، يمكن ملاحظة توافق حركة شفتي أحد الجماهير مع مخارج نطق حروف كلمات الهتاف المسيء ولا سيما حرف الواو وكما يظهر في الصورة أدناه.

هذا وجرى تداول مقطع الفيديو الذي يوثق هتافاً مسيئاً بحق العراق، بعد خسارة المنتخب العراقي أما نظيره الفلسطيني ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث حسمت فلسطين الفوز في الدقائق الأخيرة بهدفين بعد تقدم عراقي بهدف واحد طيلة وقت المباراة التي جمعت المنتخبين يوم أمس الخميس في الأردن التي تم اختيارها كأرض محايدة، الأمر الذي تم عده منح الأردن أفضلية غير عادلة باعتباره منافساً مباشراً في المجموعة منافساً العراق في الحصول على بطاقة التأهل رفقة المنتخب الكوري الجنوبي.