رئيس هيئة الإعلام والاتصالات و محافظ بغداد يؤكدان أهمية توحيد الجهود المؤسسية لدعم التحول الرقمي

أكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبورغيف، و محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، أهمية توحيد الجهود المؤسسية لدعم التحول الرقمي، فقد ذكر بيان لهيئة الاعلام، أن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبورغيف، استقبل محافظ بغداد عبد المطلب العلوي في إطار التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة في المجالات الإعلامية والاتصالية، وشهد اللقاء بحث آفاق التعاون بين هيأة الإعلام والاتصالات ومحافظة بغداد، ولاسيما ما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية وتعزيز المشاريع المشتركة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يخدم تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في العاصمة".

كما أضاف البيان، أنه "تم التأكيد على أهمية توحيد الجهود المؤسسية لدعم التحول الرقمي في مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية والحوكمة الإلكترونية، إلى جانب دعم المبادرات الإعلامية الهادفة لتعزيز الوعي الجمهيوي في المجالات الخدمية والتنموية".

فيما أعرب أبورغيف، بحسب البيان، " عن تقديره لزيارة العلوي"، مؤكداً أن "الهيئة منفتحة على الشراكة الفاعلة مع الحكومات المحلية لتحقيق أهداف التنمية والتطوير المؤسسي في قطاعي الإعلام والاتصالات".