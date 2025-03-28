وزير العدل يوجه بإعفاء النزلاء من العقوبات التأديبية

وجّه وزير العدل خالد شواني، بإعفاء النزلاء من العقوبات التأديبية وتسهيل زيارة ذويهم، حيث ذكر بيان لوزارة العدل، أن "وزير العدل خالد شواني، وجه بإعفاء النزلاء المشمولين بعقوبات تأديبية داخل مراكز الإصلاح من تلك العقوبات، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، في بادرة إنسانية تهدف إلى تعزيز أجواء الفرح ومراعاة الجوانب الاجتماعية للنزلاء".

كما أضاف البيان، "كما وجّه بتسهيل إجراءات زيارة ذويهم خلال أيام العيد، بما يسهم في دعم الروابط الأسرية وتحقيق أبعاد الإصلاح والتأهيل الاجتماعي في المؤسسات الإصلاحية".