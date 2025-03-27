أعلنت قيادة العمليات المشتركة، مساء الخميس، عن تدمير مضافتين لـ"داعش"الارهابي في وادي حوران غربي العراق.

وقالت القيادة في بيان، "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تتواصل الضربات الموجعة لقصم ظهر الإرهاب والخلاص من عناصره المهزومة، ومن خلال المتابعة الفنية والمعلومات الدقيقة والجهد الميداني المتواصل والمتميز للشجعان في جهاز مكافحة الإرهاب وبمتابعة وتكثيف الجهد الفني من قبل خلية الاستهداف في قيادةالعمليات المشتركة، نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F_16 غارة جوية دقيقة وناجحة".

وأضاف البيان أن الغارة "حولت مضافتين لعناصر عصابات داعش الإرهابية الى ركام فوق رؤوس الإرهابيين في وادي حوران شمالي الرطبة ضمن قاطع قيادة عمليات الانبار".