راصد جوي: استحالة رؤية هلال العيد مساء السبت في العراق

أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الخميس (27 آذار 2025)، أن رؤية هلال عيد الفطر مساء السبت المقبل مستحيلة تمامًا في العراق، عازيًا ذلك إلى عدة عوامل فلكية وجوية.

وقال الزيادي، في حديث صحفي إن "رؤية الهلال مساء السبت مستحيلة تمامًا في العراق، وذلك لأسباب عدّة، أولها أن مكث الهلال بعد غروب الشمس لا يتجاوز 11 دقيقة، وهي مدة غير كافية للرؤية بالعين المجردة، ولا حتى عبر التلسكوبات والمناظير، رغم أن الهلال يكون موجودًا حسابيًا في الأفق بالتزامن مع غروب الشمس".

وبيّن أن "الظروف الجوية أيضًا غير سانحة لرؤية الهلال أو حتى محاولة التحري عنه، إذ من المتوقع تواجد سحب في سماء البلاد، لا سيما في المناطق الوسطى والجنوبية عصر السبت".

وأشار الزيادي إلى أن "عيد الفطر قد يُحدد في يومين مختلفين داخل العراق، وذلك لاختلاف الجهات التي تعتمد الحساب الفلكي والعلمي من جهة، والتحرّي الشرعي من جهة أخرى"، موضحًا أن "بعض الجهات مثل إقليم كردستان وهيئة علماء المسلمين قد تعلن يوم الأحد عيدًا، استنادًا إلى الولادة الفلكية للهلال مساء السبت، في حين ستعلنه المرجعيات الدينية في النجف الأشرف يوم الاثنين، بحسب التحري والرؤية الشرعية".