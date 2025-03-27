اللجنة المالية: لن يتم ادراج أي مشاريع جديدة أو تعيينات في موازنة 2025

صرّح عضو اللجنة المالية مصطفى الكرعاوي، اليوم الخميس، بان موازنة عام 2025 لن يتم ادراج أي مشاريع جديدة فيها أو تعيينات، حيث ذكر الكرعاوي في تصريح لقناة السومرية، انه "هناك تلكؤا كبيرا في تمويل المشاريع الاستثمارية وبالتالي صدر توجيه وقرار مبدئي بعدم ادراج اي مشاريع جديدة ضمن موازنة 2025 حتى تتمكن الحكومة من تمويل المشاريع المدرجة والمشاريع المستمرة وحتى لا يكون هنالك توقف وتلكؤ للمشاريع وبالتالي اندثارها وتأخير توفير الخدمة ".

كما أضاف: "هذا القرار تم اتخاذه بتشاور وزارة التخطيط مع اللجنة المالية لتوجيه الحكومة بعدم ادراج مشاريع جديدة والمضي بإكمال ما مدرج الان "، مبينا ان "هناك توقفا بالمشاريع وبالتالي اندثارها وتأخير توفير الخدمة ما يعني ان الاتفاق مع وزارة التخطيط وكذلك ما تم تداوله في اللجنة المالية لتوجيه الحكومة بعدم ادراج مشاريع جديدة والمضي بإكمال ما مدرج في الموازنة".

فيما لفت الكرعاوي الى ان "عدم صرف اموال بعض المشاريع والمقاولين هو احد الاسباب التي دفعتنا الى اتخاذ هذا القرار على اعتبار ان الحكومة غير قادرة على تمويل كل المشاريع المستمرة وادراج مشاريع جديد يعني دخول العراق بالتزامات مستقبلية قد لا تستطيع الحكومة الايفاء بها ".

وختم ان "موازنة عام 2025 ستكون خالية من المشاريع الجديدة ومن التعيينات".