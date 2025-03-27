صحة كردستان تصدر 10 تعليمات خاصة بعيد الفطر المبارك

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الخميس، عن خطتها لأيام عيد الفطر المبارك، إذ ذكر مراسل وكالة الأنباء الرسمية أن "وزارة الصحة في إقليم كردستان أصدرت سلسلة تعليمات وإجراءات للمديريات العامة التابعة لها بخصوص تقديم الخدمات الصحية خلال أيام عيد الفطر المبارك".
وبين أن "التعليمات جاء فيها:
1- وضع لجان متابعة في كل المستشفيات والدوائر الصحية.
2- تفعيل خط ساخن لاستقبال أي حالة طارئة.
3- إبقاء الصيدليات والمختبرات الطبية ومخازن الأدوية في جميع المدن والمحافظات مفتوحة عند الحاجة أيام العيد.
4- التشديد على التزام الأطباء والممرضين بدوامهم في الخفارات
5- نشر إحصائيات يومية بكل تفاصيل الحالات خلال أيام العيد.
6- تجهيز سيارات الإسعاف بكافة الاحتياجات الطبية والوقود وباقي المستلزمات على مدار أيام العيد.
7- استمرار افتتاح المستشفيات الخاصة بالعلاج الكيماوي وغسيل الكلى ، وتقديم خدماتها للمرضى خلال أيام العيد بدون توقف وحسب الجداول.
8- استمرار مراكز فحص الدم والتبرع وبنك الدم بفتح أبوابه وتقديم خدماته خلال أيام العيد
9- استمرار تقديم الخدمات الصحية للنازحين في المخيمات خلال أيام عيد الفطر المبارك.
10- تخصيص فرق طبية بكامل جهوزيتها في المناطق السياحية ومداخل المدن والسيطرات لتقديم خدماتها للمواطنين والسياح".
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