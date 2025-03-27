بمناسبة يوم القدس العالمي، ممثل المرشد الإيراني في العراق يدعو إلى مسيرات جماهيرية غدا

دعا ممثل سماحة السيد علي الخامنئي (دام ظله) في العراق،السيد مجتبى الحسيني، اليوم الخميس، العراقيين إلى الخروج في مسيرات جماهيرية بمناسبة يوم القدس العالمي، المقرر أن يكون غدا الجمعة، إذ لفت الحسيني، إلى ضرورة مشاركة الرجال والنساء من جميع الشرائح الاجتماعية في هذه المسيرات.

كما أضاف، أن هذا اليوم يعد مناسبة هامة للتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية، مطالبا الجميع بالمشاركة الفاعلة في إحياء هذا اليوم الذي يحمل رسالة دعم للقدس والفلسطينيين.