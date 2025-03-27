وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: إطلاق وجبة جديدة من القروض الميسرة

صرّح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الخميس، عن إطلاق الوجبة (45) من القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة، المخصصة لفئة الباحثين عن العمل في بغداد والمحافظات، إذ ذكر مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، أسامة مجيد الخفاجي في بيان، أن "إطلاق الوجبة (45) يأتي استكمالًا لخطة الوزارة في تنفيذ البرنامج الحكومي لعام 2024، والرامية إلى تشجيع الشباب على إنشاء مشاريعهم الخاصة، من خلال تمويلهم بمنح القروض الميسرة، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون الإقراض الجديد".

كما لفت إلى أن "القروض تم توزيعها وفق قانون الإقراض الجديد، حيث تم تصنيفها إلى ثلاث فئات: 20 مليون دينار عراقي ،30 مليون دينار عراقي، 50 مليون دينار عراقي مع التأكيد على ضرورة تسجيل المشروع في الضمان الاجتماعي، وضمان تشغيل عمال مضمونين كجزء من التزام المستفيدين بأحكام القانون".

فيما دعا الخفاجي "جميع المستفيدين الذين ظهرت أسماؤهم وتلقوا رسائل نصية إلى مراجعة مقر دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد (لسكنة العاصمة) ،أقسام العمل الاتحادي في المحافظات (للمشمولين من باقي المحافظات)،لترويج معاملاتهم وفق المدة القانونية المقررة".