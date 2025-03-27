قيادة عمليات بغداد توجه بعدم قطع أي طريق خلال أيام عيد الفطر المبارك

وجهت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، بعدم قطع أي طريق خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث ذكر بيان للقيادة أن "قيادة عمليات بغداد أصدرت عدداً من التوصيات والتعليمات ضمن الخطة الأمنية المرسومة لتأمين أيام عيد الفطر المبارك لتعزيز الأمن والاستقرار ‏والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين في عموم مناطق العاصمة".

وأوضح أن "التعليمات تضمنت: ‏

‏1.‏تأمين الحماية للمواطنين والعتبات المقدسة ودور العبادة وكذلك الأماكن ‏العامة في (الأسواق والمولات والمطاعم والمتنزهات ومدن ألعاب الأطفال) ‏وجميع المواقع التي تشهد أقبالاً وتجمعات ومنها "المقابر وأماكن الدفن" ‏خلال أيام عيد الفطر المبارك. ‏

‏2.‏تنفذ الخطة الأمنية بمراحل ومن خلال تواجد القادة والآمرين على رأس ‏قطعاتهم في كافة تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية والقطعات والأجهزة ‏الاستخبارية الملحقة بها والاستمرار بعمليات البحث والتفتيش المناطقي ‏لملاحقة الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية.‏

‏3.‏تمت تهيئة (12) مقراً مسيطراً وذلك للإشراف المباشر على تطبيق الخطة ‏الأمنية ومعالجة الحالات الطارئة والمواقف الآنية بالتنسيق مع القطعات ‏الماسكة للأرض.‏

‏4.‏منع مرور الدراجات النارية بكافة أنواعها والعربات التي تجرها "الخيول" ‏في الأماكن المزدحمة والأسواق العامة وتدقيقها جيداً إذا وجبت الحاجة ‏لدخولها. ‏

‏5.‏‏متابعة إجراءات السلامة والأمن للفنادق والمطاعم ومدن الألعاب والمرائب ‏‏"ساحات وقوف العجلات" بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. ‏

‏6.‏نشر وتوزيع دوريات النجدة وفرق الإطفاء والإسعاف بالقرب من الأماكن ‏العامة والترفيهية لمعالجة الحالات الطارئة والفورية. ‏

‏7.‏نشر مفارز الأجهزة الاستخبارية بالزي المدني لمراقبة ومتابعة الظواهر ‏السلبية التي تسيء إلى سمعة المجتمع البغدادي واتخاذ الإجراءات القانونية ‏بحق مرتكبيها. ‏

‏8.إجراء حملات التوعية والإرشاد للمواطنين من خلال أقسام وشعب الإعلام ‏والتوجيه المعنوي للقيادات بالتنسيق مع دوائر مديرية الإعلام والعلاقات في ‏وزارة الداخلية "الشرطة المجتمعية - مكافحة الشائعات".‏

‏9.‏التأكيد على عدم قطع أي طريق رئيس أو فرعي وفي الحالات الملحة للقطع ‏يكون بشكل وقتي وبعد استحصال موافقة مقر قيادتنا حصراً. ‏

‏10.‏التأكيد على تسهيل مهمة الكوادر الإعلامية للقنوات الفضائية والوكالات ‏الإخبارية ووسائل الإعلام الأخرى في تغطياتهم الميدانية خلال أيام عيد الفطر ‏المبارك.‏