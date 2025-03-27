هيئة التقاعد: البدء بصرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، عن البدء بصرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان، حيث ذكر وكيل رئيس الهيئة، حسام عبد الستار، للوكالة الرسمية إنه "بتوجيه من وزيرة المالية ومتابعة رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ولقرب حلول عيد الفطر المبارك، ومصادفة صرف الرواتب التقاعدية لشهر نيسان 2025 مع عطلة العيد، نعلن صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان 2025".

فيما دعا عبد الستار "المتقاعدين من الذين تصلهم رسائل نصية الى مراجعة منافذ الصرف لتسلم رواتبهم وبشكل تدريجي".