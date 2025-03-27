وزارة التربية تعلن ضوابط تأسيس المدارس المهنية الأهلية

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن الضوابط الخاصة بتأسيس المدارس المهنية الأهلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم العملية التعليمية وتعزيز التعليم المهني في القطاع الخاص، فقد ذكرت الوزارة في بيان، أن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي أصدرت ضوابط تأسيس المدارس المهنية الأهلية، وذلك بعد تصويت هيئة الرأي"، مشيرة إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار تحسين جودة التعليم المهني وتوفير بيئة تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل.

ويتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في توسيع قاعدة التعليم المهني في العراق، وتشجيع الاستثمار في القطاع التعليمي، بما ينعكس إيجابا على تأهيل الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لفرص العمل المستقبلية.