السوداني يوجه مكتبه بالتنازل عن الدعاوى المقامة ضد الصحفيين

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مكتبه بالتنازل عن الدعاوى التي رفعت ضد الصحفيين .

وقال بيان لمكتبه الاعلامي:"أن السوداني استقبل، مساء أمس الأربعاء، عدداً من مقدمي البرامج السياسية في الفضائيات العراقية ".

وشهد اللقاء ،وفق البيان، طرح العديد من المواضيع ذات الصلة بعمل الحكومة وأداء الأجهزة التنفيذية.

واكد السوداني اهمية دور الاعلام في مساعدة الناس على معرفة الحقيقة، مشيراً الى :" ان العمل الصحفي والاعلامي اليوم يشكل دعامة اساسية في تصويب اداء الجهاز التنفيذي، من خلال مساعدة المسؤولين على رصد الاخطاء والهفوات، ان وجدت، وطرح المعالجات اللازمة بشأنها ".

واجاب رئيس مجلس الوزراء عن استفسارات وتساؤلات الحضور في ما يتعلق بالاداء الحكومي والشأن العام وتطورات الاوضاع في المنطقة، ومواقف العراق المبدئية في السياسة الخارجية .

وخلال الجلسة، وجّه رئيس مجلس الوزراء مكتبه باسقاط كل الدعاوى القضائية المقامة ضدّ بعض الصحفيين بسبب ارتكابهم اساءات وادّعاءات خارج حدود حرية التعبير.