الداخلية تعلن الإجراءات الخاصة بتأمين أيام عيد الفطر

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، (26 آذار 2025)، عن الإجراءات الخاصة بتأمين أيام عيد الفطر المبارك.
وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في تسجيل صوتي، ،: "تأمين جميع الأماكن المقدسة والأسواق والمتنزهات، ونوصي أصحاب مدن الألعاب باتخاذ إجراءات السلامة لتفادي أي إصابات".
وأضاف "يُمنع مرور الدراجات والعربات التي تجرها الخيول في الأماكن المزدحمة، ونشر فرق أمنية لمتابعة حالات التحرش وظاهرة التفحيط".
وأشار ميري الى "منع تواجد المتسولين قرب المراقد والعتبات الدينية المقدسة والجوامع وأماكن ترفيه المواطنين".
وأكد، ان "مناطق البلاد تشهد استقراراً أمنياً ملحوظاً".
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