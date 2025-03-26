وزير الداخلية يوجه بانزال أقصى العقوبات بحق منتسبين اعتدوا على مواطن في ذي قار

التقى وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاربعاء، مواطناً تعرض للاعتداء على يد قوة امنية في محافظة ذي قار.

وذكر بيان للوزارة ،ان الشمري "اطمأن على الحالة الصحية للمواطن واستمع الى احتياجاته ، ووجه بارسال لجنة تحقيقية الى محافظة ذي قار لمعرفة ملابسات حادث الاعتداء وانزال اقصى العقوبات بحق المخالفين للقوانين".

واشار الشمري الى :" ان وزارة الداخلية ، كما ترفض الاعتداء على المنتسبين وتقف بجانبهم ، فانها تحاسب اياً من منتسبيها في حال ثبت تقصيره او قيامه بالاعتداء على اي مواطن".

واكد :" ان الوزارة تستنكر اي عمل خارج سياق القانون".