وزير الداخلية يؤكد أهمية رفع مستوى اللياقة البدنية لجميع المنتسبين

اكد وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، أهمية رفع مستوى اللياقة البدنية لجميع المنتسبين وتطوير الإمكانيات وتعزيز القدرات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان : إن " الشمري ترأس، اليوم الاربعاء ، اجتماعا بحضور مستشار الوزير لشؤون التدريب ورؤساء لجان هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي ومديرية التدريب".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع ضم عدداً من القادة الأمنيين والضباط، لمناقشة استكمال جاهزية فرقة الرد السريع ولواء المهمات الخاصة والوية النخبة من بينها المغاوير وغيرها".

وأكد الشمري،- بحسب البيان - على "أهمية رفع مستوى اللياقة البدنية لجميع المنتسبين وتطوير الإمكانيات وتعزيز القدرات".

ووجه بـ"استمرار عمل لجان التفتيش والقيام بحملات التفتيش والزيارات المتواصلة للوحدات التي شملها هذا الاجتماع، لضمان الوصول إلى أفضل النتائج في مجال رفع الجاهزية لهذه التشكيلات".

وأوضح البيان، أنه "من المؤمل أن تباشر لجنة مشتركة برئاسة هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي وعضوية كل من ممثلين عن كلية الشرطة ومديرية التدريب والتأهيل والمديرية العامة للموارد البشرية ، باجراء التفتيش لفحص الاستعداد القتالي (اللياقة البدنية ودقة الرمي ) لجميع تشكيلات الوزارة المحررة للتدريب".