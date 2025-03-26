وزير الدفاع يناقش مع قائد بعثة الناتو توسيع الشراكة على مستوى التدريب والجاهزية القتالية

ناقش وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق لوكاس شخويرس، توسيع الشراكة على مستوى التدريب والجاهزية والاستعداد القتالي.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان ،انه :"جرت، خلال اللقاء ، الذي حضره كبار ضباط الوزارة، مناقشة اوجه التعاون والتنسيق وتوسيع الشراكة على مستوى التدريب والجاهزية والاستعداد القتالي، اضافة الى تقديم الخبرات في مفاصل المؤسسة العسكرية كافة ، لتطوير قدرات الجيش العراقي"