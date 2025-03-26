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السوداني يرعى مراسم توقيع عقد مع شركة (BP) لتطوير وإنتاج حقول كركوك


أعلن رئيس مجلس الوزراء محمدشياعالسوداني، اليوم الأربعاء، رعاية مراسم توقيع عقد مع شركة (BP) لتطوير وإنتاج حقول كركوك النفطية الأربعة، مؤكدا ان المشروع سيسهم في إيقاف الحرق المستمر للغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام.

وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء رعى اليوم، مراسم توقيع عقد بين وزارة النفط وشركة (BP) البريطانية، بشأن مشروع تطوير وإنتاج الحقول النفطية الأربعة في كركوك، وهي؛ (كركوك بقبتيه (بابا وافانا)، و باي حسن، و جمبور، وخباز)".

وأضاف المكتب، أن "العقد يشمل إعادة تأهيل وتطوير الحقول الأربعة لتعزيز احتياطات الثروة الهيدروكربونية، وزيادة معدلات إنتاج النفط الخام بهدف الوصول إلى معدل إنتاج ذروة يبلغ (420) ألف برميل/ يوم، واستثمار الغاز المصاحب من خلال تأهيل وتوسيع منشآت شركة غاز الشمال لإنتاج (400) مليون قدم مكعب قياسي/ يوم، وإنشاء محطة كهرباء بطاقة 400 ميكاواط".

وتابع المكتب، أن "المشروع سيسهم في إيقاف الحرق المستمر للغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام، من خلال استغلاله بصورة مثلى، وتوفير الوقود اللازم لمحطات الطاقة الكهربائية، فضلاً عن استيعاب الأيدي العاملة بمختلف الاختصاصات، وتطوير الكوادر الفنية والهندسية العاملة".

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السوداني يرعى مراسم توقيع عقد مع شركة (BP) لتطوير وإنتاج حقول كركوك
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