وسط مطالبات بإعلان الأسماء.. الكشف عن تغيب نواب لجلسات البرلمان منذ سنتين او ثلاثة

أعلنت لجنة الاقاليم والمحافظات، اليوم الأربعاء، عن تغيب نواب لجلسات مجلس النواب لسنتين او ثلاثة، فيما دعت الى الكشف عن الأسماء.

وقال عضو اللجنة شيروان الدوبرداني في حديث صحفي، ان "عدم حضور العدد الكلي لاعضاء مجلس النواب لجلسات البرلمان يعود الى الكتل والاحزاب السياسية بسبب المشاكل على بعض القوانين لذلك تكون هناك مقاطعة والنائب يتلزم بقرار الكتلة او الحزب".

واضاف "في حال وجود اتفاق على القوانين تجد النواب حاضرين في جلسات التي تعقد والذي يعلن عنها من قبل رئاسة المجلس"، مشيرا الى ان "بعض النواب لم يحضروا الجلسات منذ سنتين وثلاثة".

وتابع ان "عدم معاقبة النواب المتغيبين يعود الى رئاسة المجلس واحزابهم وكتلهم السياسية".