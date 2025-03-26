وزارة العمل: تحذير للمستفيدين من أساليب الاحتيال الجديدة

حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، المستفيدين من راتب المعين المتفرغ من محاولات احتيال جديدة لجهات مجهولة، إذ ذكرت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى عبدالرحيم في بيان، إن "جهات تقوم بالاتصال بالمستفيدين، وتطلب معلومات شخصية، بما في ذلك مستمسكات رسمية، وبطاقات الماستر كارد، وذلك لدفع فروقات مالية مستحقة مقابل مبالغ مالية".

فيما دعت عبد الرحيم: "المستفيدين إلى عدم التعامل مع أي جهة غير رسمية، وعدم مشاركة معلوماتهم إلا عبر القنوات الرسمية، والمتمثلة بالموقع الرسمي للوزارة والهيئة وصفحات الفيس بوك الرسمية، أو الهاتف الرسمي للشكاوى والاستفسارات (444) في بغداد والمحافظات."

كذلك شددت، "على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة لملاحقة هذه الجهات ومحاسبتها، داعية المستفيدين إلى توخي الحذر، والإبلاغ عن أي محاولات احتيال".