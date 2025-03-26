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المفوضية العليا للانتخابات: 29 مليون ناخب يحق لهم المشاركة بالانتخابات المقبلة


 

 

صرّحت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، بان 29 مليون ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، حيث ذكرت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية في مؤتمر صحفي، ان " مرحلة تحديث سجل الناخبين هي من أهم المراحل"، مشيرة الى ان " هناك 1070 مركزاً لتحديث سجل الناخبين". وتابعت، ان أعداد مواليد 2007 المقرر مشاركتهم بالانتخابات أكثر من مليون ناخب، فيما أشارت إلى أن تسجيل النازحين يكون بايومتريا داخل المخيمات.

كما أضافت، انه " يحق لكل الناخبين التأكد من صحة أسمائهم وبيناتهم في أقرب مركز تسجيل".

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المفوضية العليا للانتخابات: 29 مليون ناخب يحق لهم المشاركة بالانتخابات المقبلة
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