نائب: أهالي حلبجة ينتظرون قرارًا تاريخيًا من البرلمان مساء اليوم

أكدت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025) أن أهالي حلبجة ينتظرون جلسة البرلمان لهذا اليوم.

وقالت محمد في حديث صحفي إن "أهالي حلبجة ينتظرون قرارا تاريخيا بالتصويت على حلبجة محافظة جديدة، وهذا أقل ما يمكن أن يقدم لإنصاف المدينة التي تعرضت لمجازر دموية".

وأضافت أن "التصويت على حلبجة محافظة جديدة يجب أن لا يخضع للمزايدات السياسية والمساومات، كون الأمر يعتبر تكريما لمدينة تعرضت لجريمة على يد النظام السابق، ويتم مكافأة أهلها، بالتصويت من قبل النواب في جلسة اليوم".

ومن المتوقع ان يصوت البرلمان، خلال جلسته التي من المقرر عقدها مساء اليوم، على اعتبار مدينة حلبجة محافظة.