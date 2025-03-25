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المندلاوي يدعو الى حوار عالي المستوى بين دول المنطقة بشأن تهديدات الامن الاقليمي


دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي الى اجراء حوار عاجل وعالي المستوى بين حكومات وبرلمانات دول المنطقة بشأن التهديدات التي تزعزع الاستقرار والامن الاقليميين.

واكد المندلاوي،خلال استقباله السفير التركي لدى العراق، انيل بورا اينان، والوفد المصاحب له،في دار ضيافته مساء اليوم الثلاثاء:" ان العراق مهتم بتطوير علاقاته مع اشقائه وجيرانه واصدقائه، ويقدم التسهيلات الكبيرة للشركات الرصينة للاستثمار في البلاد، ويدعوها إلى الاستفادة من حالة الاستقرار الداخلي والبيئة الجاذبة في توسيع مشاركتها وحضورها، لا سيما في مجالات تطوير قطاعي الطاقة والكهرباء، وتحسين خدمات البنى التحتية، وتوثيق شراكتها الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة".

ودعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، في بيان لمكتبه الاعلامي ، الى اجراء حوار عاجل وعالي المستوى بين حكومات وبرلمانات دول المنطقة للوقوف على التهديدات التي تزعزع الاستقرار والامن الاقليميين ، والسعي الجاد الى منع اتساع رقعة الصراع، وثني قوات الاحتلال الصهيوني عن تنفيذ مخططاتها الخبيثة، والعمل المشترك لايقاف جرائم الابادة في غزة، وادانة الانتهاكات المستمرة لسيادة لبنان وسوريا واليمن.

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المندلاوي يدعو الى حوار عالي المستوى بين دول المنطقة بشأن تهديدات الامن الاقليمي
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