امريكا تسلم سوريا قائمة شروط مقابل إعفاء من بعض العقوبات

سلمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، سوريا قائمة من الشروط مقابل اعفائها من بعض العقوبات.

وبحسب وكالة "رويترز" أن مسؤولاً أمريكيًا بارزًا التقى وزير الخارجية السوري، في خطوة تمثل أول تواصل مباشر على مستوى رفيع بين البلدين منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة.

وتركز اللقاء على بحث العقوبات المفروضة على دمشق، حيث سلمت واشنطن سوريا قائمة شروط للإعفاء الجزئي من تلك العقوبات.

ووفق رويترز، تشترط الولايات المتحدة على سوريا اتخاذ إجراءات تشمل طرد المقاتلين الأجانب من أراضيها، والتعاون بشكل فاعل في الجهود الرامية للعثور على الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، الذي اختفى في سوريا عام 2012./