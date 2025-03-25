الجهد الخدمي يضع حجر الأساس لمشروع شارع الحولي في السبع قصور

صرّح فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الثلاثاء، عن وضع حجر الأساس لمشروع شارع الحولي في منطقة السبع قصور، فيما أكد إنجاز 46 منطقة ضمن قاطع بلدية الشعب، حيث ذكر رئيس فريق الجهد الخدمي عبد الرزاق المالكي للوكالة الرسمية، إنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تم وضع حجر الأساس للشارع الحولي، الذي يربط بين الشوارع الرئيسية الثلاثة في منطقة السبع قصور، وهي شارع أبو علي وشارع أبو أحمد وشارع المشروع، وصولًا إلى سيطرة الشعب القديمة".

وأضاف، أن "الفرق الميدانية أنجزت العمل في عدد من المناطق، منها مقاطعتان رئيستان: مقاطعة 5/12 ومقاطعة 3/12"، مشيرًا إلى، أن "هناك توجيها من رئيس الوزراء بشمول المناطق المتبقية في السبع قصور بالخدمات".

كما أوضح، أنه "تمت المباشرة بأعمال ملحق 12/3، حيث وصلت مراحل التنفيذ إلى التبليط بعد إنجاز أعمال البنى التحتية، إضافة إلى إكمال العمل في منطقة العقود"، مبينًا، أن "الجهد الخدمي انجز نحو 46 منطقة ضمن قاطع بلدية الشعب بالكامل".

فيما أكد، أن "مليونا و750 ألف متر مربع شملت بالخدمات، يستفيد منها نحو 620 ألف مواطن ضمن قاطع بلدية الشعب".