محكمة القضاء الإداري تقرر إيقاف تنفيذ أمر إقالة رئيس مجلس ديالى لحين حسم الدعوى

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، إيقاف تنفيذ أمر إقالة رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، وذلك لحين حسم الدعوى المرفوعة ضد القرار، إذ جاء هذا القرار بعد أن تقدم الكروي بدعوى قضائية للطعن في قرار الإقالة الذي صدر ضده، حيث قررت المحكمة تعليق تنفيذ الإقالة إلى حين النظر في التفاصيل القانونية المرتبطة بالقضية.

ومن الجدير بالذكر أن قرار إقالة الكروي كان قد أثار جدلا واسعا في محافظة ديالى، حيث طالب عدد من أعضاء المجلس بإجراء استجواب له في وقت سابق.