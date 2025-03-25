الأخبار

رئيس الوزراء يعزي برحيل الفريق كاظم بوهان العكيلي


عزى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، برحيل الفريق كاظم بوهان العكيلي، مستشار وزير الداخلية ومدير عام الدفاع المدني السابق.

وقال السوداني بحسب بيان لمكتبه الاعلامي:"لقد كان الفقيد شخصية ذات تأثير اجتماعي واضح، بجانب أدائه المهني والمخلص حين كان يدير مديرية الدفاع المدني".

واضاف:"تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وخالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد ومحبيه.إنا لله وإنا إليه راجعون.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الوزراء يعزي برحيل الفريق كاظم بوهان العكيلي
الشيخ همام حمودي: أمن العراق موضع إجماع دولي
تعرف على مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي
نائب يكشف تفاصيل تقرير لجنة الحفاظ على املاك الدولة
مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي
مجلس النواب يُنهي قراءة تقرير " اللجنة المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة "
مجلس النواب يؤجل التصويت على مشروع تعديل قانون الاستثمار الصناعي
مجلس النواب يُصوت على توصية لإعادة العمل بنظام المحاولات
الاطار التنسيقي يعقد اجتماعه الدوري في بغداد بحضور رئيس الوزراء
إنجاز تاريخي للعراق.. وزير النقل يعلن الانضمام رسمياً لاتفاقية الـ TIR
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك