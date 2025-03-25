رئيس الوزراء يعزي برحيل الفريق كاظم بوهان العكيلي

عزى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، برحيل الفريق كاظم بوهان العكيلي، مستشار وزير الداخلية ومدير عام الدفاع المدني السابق.
وقال السوداني بحسب بيان لمكتبه الاعلامي:"لقد كان الفقيد شخصية ذات تأثير اجتماعي واضح، بجانب أدائه المهني والمخلص حين كان يدير مديرية الدفاع المدني".
واضاف:"تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وخالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد ومحبيه.إنا لله وإنا إليه راجعون.
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