نائب يكشف تفاصيل تقرير لجنة الحفاظ على املاك الدولة

كشف النائب امير المعموري، الاثنين، تفاصيل تقرير لجنة الحفاظ على املاك الدولة، مؤكدا رصد تدني كبير في ايرادات عقارات الدولة.

وقال المعموري خلال مؤتمر صحافي في البرلمان، "لأول مرة يشكل في مجلس النواب العراقي لجنة نيابية خاصة بالحفاظ على عقارات واملاك الدولة تتضمن 11 عضوا".

وأضاف أن "ملف الأصول العقارية هو ملف ضخم جدا عملنا عليه قرابة سنة ونصف للتدقيق في ملف العقارات"، مشيرا الى أن "هناك توصيات نهائية".

ولفت الى أن "التقرير الاول تضمن تشريع قوانين ادارة وحفظ عقارات الدولة"، مشيرا الى أن "اللجنة رصدت تدنيا كبيرا في ايرادات عقارات الدولة المسجلة بلغت اجمالي الإيرادات للاعوام الأربعة 135 مليار دينار فقط لعام 2020-2024".