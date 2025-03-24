وزير الداخلية ينعى المستشار الفني الفريق كاظم سلمان بوهان

نعى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الفريق كاظم سلمان بوهان المستشار الفني الذي وافته المنية اليوم الاثنين.
وقال الوزير في بيان:"ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الفريق (كاظم سلمان بوهان) المستشار الفني.
واضاف:"إننا في الوقت الذي ننعى فيه فقيدنا الغالي، نشيد بجهوده التي قدمها لوزارة الداخلية على مدار أعوام من خدمته، فهو - رحمه الله تعالى - من خيرة الضباط النزيهين الشجعان الذي نذر نفسه للعراق وخدمة وزارته.
وتابع:"نسأل الله العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".
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