الشيخ همام حمودي يدعو لتحشيد وطني لانجاح اليوم العالمي للحضارة البابلية

دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ همام حمودي الى تحشيد كل الامكانيات والطاقات الوطنية لانجاح اليوم العالمي للحضارة البابلية الذي سينطلق في العاشر من شهر نيسان القادم، مثمنا رعاية محافظ بابل لهذه المبادرة المبدعة.

وقال الشيخ حمودي في بيان" ،خلال زيارته محافظة بابل ولقائه محافظها عدنان فيحان، أن هذه المبادرة بما ستتضمنه من معرض آثار وصناعات ومؤتمر استثمار تعد فرصة كبيرة للنهوض بمحافظة بابل وإعادة الاعتبار لمكانتها التاريخية والحضارية، وبما ينعكس إيجابا على واقع المحافظة الاقتصادي والاجتماعي، ويتوجب من الجميع دعمها.

وأشار إلى أن الاستقرار الذي يتمتع به البلد هو فرصة جميع المحافظات لتغيير واقعها، وانعاش اقتصادها، والتنافس على النجاح بالمبادرات الخلاقة.