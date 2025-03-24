الأخبار

الشيخ همام حمودي يدعو لتحشيد وطني لانجاح اليوم العالمي للحضارة البابلية


دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ همام حمودي الى تحشيد كل الامكانيات والطاقات الوطنية لانجاح اليوم العالمي للحضارة البابلية الذي سينطلق في العاشر من شهر نيسان القادم، مثمنا رعاية محافظ بابل لهذه المبادرة المبدعة.

وقال الشيخ حمودي في بيان" ،خلال زيارته محافظة بابل ولقائه محافظها عدنان فيحان، أن هذه المبادرة بما ستتضمنه من معرض آثار وصناعات ومؤتمر استثمار تعد فرصة كبيرة للنهوض بمحافظة بابل وإعادة الاعتبار لمكانتها التاريخية والحضارية، وبما ينعكس إيجابا على واقع المحافظة الاقتصادي والاجتماعي، ويتوجب من الجميع دعمها.

وأشار إلى أن الاستقرار الذي يتمتع به البلد هو فرصة جميع المحافظات لتغيير واقعها، وانعاش اقتصادها، والتنافس على النجاح بالمبادرات الخلاقة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الداخلية ينعى المستشار الفني الفريق كاظم سلمان بوهان
الشيخ همام حمودي يدعو لتحشيد وطني لانجاح اليوم العالمي للحضارة البابلية
نائب جديد يؤدي اليمين الدستورية
مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة المشهداني
وفاة مدير الدفاع المدني السابق الفريق كاظم بوهان إثر جلطة قلبية
الطب العدلي: العمل على رفع نسبة التطابق بين رفات الشهداء وذويهم
هيئة الإعلام والاتصالات: تعلن عن لائحة جديدة تهدف إلى تنظيم عمل المشاهير وصناع المحتوى الرقمي
إجراءات قانونية بحق شقيق بارزاني
مديرية المرور تعلن عن مخطط لآلية الحجز الالكتروني لمواقع التسجيل
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: إخراج أكثر من 48 ألف شخص من شبكة الحماية الاجتماعية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك