وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: إخراج أكثر من 48 ألف شخص من شبكة الحماية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن إخراج أكثر من 48 ألف شخص قادر على العمل من شبكة الحماية الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز سوق العمل المحلي وتحقيق أهداف الوزارة في دعم المواطنين المستحقين، إذ ذكرالمتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "وزارة العمل أخرجت أكثر من 48 ألف شخص من شبكة الحماية الاجتماعية من القادرين على العمل، موزعين كالتالي":

- 29 ألف شخص جرى تحويلهم مؤخرا إلى عاملين بنظام العقود في وزارة الداخلية.

- 8500 شخص جرى تعيينهم من قبل مجلس الخدمة الاتحادي.

- 8500 شخص مسجلين في قاعدة الضمان الاجتماعي كعاملين في وظائف ضمن القطاع الخاص أو من الذين منحوا قروضا ميسرة من دون فوائد لإدخالهم في سوق العمل محليا.

- 2500 شخص جرى تحويلهم للعمل بنظام العقود في وزارة التربية.

وأضاف خوام، أن "وزارة العمل تعتزم إخراج مجموعة جديدة من المستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية القادرين على العمل بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والثقافة والتربية، بالإضافة إلى مجلس الخدمة الاتحادي".

كما أوضح، أن "الوزارة توفر أيضا منحا طلابية ل2.3 مليون طالب بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي، مما ساهم بشكل كبير في رفع سقف الإعانة الاجتماعية، وعودة 123 ألف طالب إلى مقاعد الدراسة، في مسعى للحد من ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس".

وفي ذات الصدد، بين خوام، أن "عدد الأسر المشمولة بنظام الكاش بلس في محافظة المثنى يبلغ 151434، ضمن مشروع تجريبي يشمل النساء الحوامل والأطفال دون السنتين، ويتلقى هؤلاء الأطفال مبلغ 40 ألف دينار عن كل لقاح يتلقونه بالتعاون مع وزارة الصحة".

فيما لفت إلى أن "جميع الأسر المستفيدة من راتب الحماية الاجتماعية مشمولة أيضا بالسلة الغذائية، حيث بلغ عدد السلات الغذائية التي تسلمتها هذه العوائل 147 مليون سلة غذائية".

كذلك بيّن أن "هناك مليونا و300 ألف أسرة من المشمولين الجدد براتب الحماية الاجتماعية جرى بحث بياناتهم وإرسالها إلى وزارة التخطيط لتحديد الأسر تحت خط الفقر، بانتظار التخصيصات المالية التي ستمنح للوزارة من أجل شمولها برواتب الحماية الاجتماعية".