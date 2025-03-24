رئيس تحالف المعارضة النيابية يعلّق على خلاف وزارة النقل مع سلطة الطيران المدني

صرّح رئيس تحالف المعارضة النيابية عامر عبد الجبار، اليوم الاثنين، بشأن الخلاف الذي حصل بكتاب وزير النقل ورئيس سلطة الطيران المدني حول تغيير المناصب العليا، فقد ذكر عبد الجبار في تصريح لقناة السومرية، ان "كتاب سلطة الطيران المدني الموجه الى شركة الخطوط الجوية العراقية هو كتاب صحيح وضمن واجبات سلطة الطيران المدني منح الترخيص لكل مدير قسم تخصصي ولكل مدير شركة طيران سواء كانت شركة الطيران حكومية او أهلية".

كما بيّن انه "من واجبات سلطة الطيران ان تمنح الترخيص الى مدير المطار لأنه حسب تعليمات المنظمة الدولية للطيران يجب ان يكون مهندس مدني ويمتلك خبرة كبيرة في قطاع ادارة المطارات".

كذلك أضاف، ان "رد وزير النقل على كتاب سلطة الطيران غير مناسب واعتقد حسب صيغه كتابه ان هذا الكتاب اعد من قبل الجهة القانونية في الوزارة".

وتابع النائب، أن "انتشار الكتب والمخاطبات والمساجلات بين الطرفين بهذا الاسلوب لأنه يعبر عن عدم وجود الخبرة لدى كبار المسؤولين في الدولة"، مشيرا الى ان " التصعيد يضر بالعراق سلبيا وليس بصالح سمعته دوليا".