المفوضية العليا للانتخابات: البدء بعملية تحديث سجل الناخبين غدا الثلاثاء

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الإثنين، عن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين يوم غد الثلاثاء، الموافق 25 من شهر آذار الجاري، في خطوة مهمة تضمن تحديث بيانات الناخبين استعدادا للانتخابات المقبلة، إذ ذكرت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "مجلس المفوضين قرر انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين يوم غد، وتستمر لمدة شهر كامل".

فيم لفتت إلى أن العملية تشمل عدة إجراءات، منها التسجيل لأول مرة، إضافة وتعديل البيانات، التصحيح، الحذف، بالإضافة إلى تسجيل النازحين وتسجيل أفراد القوات الأمنية، لضمان شمول كافة المواطنين في العملية الانتخابية.

كذلك أكدت الغلاي، على أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام المفوضية بتحديث البيانات وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.